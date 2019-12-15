شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كهربا حائر بين 5 أرقام فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ازدادت حيرة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد والذي انضم لصفوف القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية، قادما من نادي أفيس البرتغالي، فيما يخص الرقم الذي سيرتديه في الأهلي. وأصبح كهربا حائرا بين خمسة أرقام لا يوجد مفر من تعليق أحدها على ظهره حينما يبدأ مشواره مع الفريق في يناير المقبل. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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