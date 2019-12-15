شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق : فايلر طلب التعاقد مع كهربا و المفاوضات بدأت منذ 10 أيام فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الاهلى أن التعاقد مع محمود كهربا جاء بناءا على طلب من الجهاز الفنى للقلعة الحمراء بقيادة السويسرى رينيه فايلر .

وأوضح أمير توفيق خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن المفاوضات مع كهربا بدأت منذ 10 أيام فقط وليس منذ فترة كما تداول البعض .

ووقع كهربا على عقود انتقاله للأهلى لمدة 4 سنوات ونصف فى صفقة انتقال حر، فى حضور وكيله ووالده وأمير توفيق مدير التعاقدات الحمراء، ليصبح الجناح الدولى أول صفقات الأهلى الشتوية.

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ويحصل كهربا على 9 ملايين جنيه سنويًا فى الأهلى على أن يتحمل النادى قيمة الضرائب، كما يدفع الأهلى لكهربا قيمة الشرط الجزائى بعد دفع اللاعب القيمة من جيبه لحين حصوله عليها من الأهلى بعد توقيع العقود.