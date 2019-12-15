الأهلي: يتبقى لنا صفقة واحدة.. وسنقيد كهربا إفريقيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات الأهلي، أنه يتبقى للنادي صفقة واحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، مشيرًا إلى أن الوافد الجديد محمود عبدالمنعم كهربا سيقيد في القائمة الإفريقية.

وقال توفيق في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت": "يتبقى لنا صفقة واحدة، والمدرب السويسري رينيه فايلر لم يستقر حتى الآن على اللاعب الذي يرغب في ضمه خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "لدينا لاعب واحد بإمكاننا التعاقد معه، لكن لا توجد أي خطوات بخصوص التعاقد مع مهاجم جديد، الحديث عن ذلك الأمر سابق لأوانه".

وأتم: "بدأت مفاوضاتنا لضم محمود كهربا منذ 10 أيام، والأهلي سيقوم بقيده في القائمة الإفريقية بكل تأكيد، إذ يتبقى لنا ثلاثة مقاعد شاغرة، وذلك الملف يخص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة".