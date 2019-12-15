بالأرقام.. صلاح يكتسب سلاحا جديدا لتسجيل الأهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

"أتدرب لألعب بشكل أفضل بالقدم اليمنى"، هكذا صرح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول بعدما نجح في تسجيل هدفين بقدمه اليمنى في مرمى واتفورد مساء اليوم السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد صلاح فريقه للفوز (2-0) بعدما سجل الهدفين في الدقيقتين 38 والأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، ليرفع الريدز رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب ويظل بلا أي هزيمة بعد مرور 17 من المسابقة.

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ولفتت شبكة "سكواكا" المتخصصة في الإحصائيات إلى اكتساب صلاح الذي يجيد اللعب بقدمه اليسرى سلاحا جديدا لتسجيل الأهداف، وهو قدمه اليمنى، التي سجل بها ثلاثة أهداف في آخر مباراتين.

آخر ثلاثة أهداف سجلها صلاح جاءت بقدمه اليمنى وجاءت بطريقة رائعة، حيث سجل أمام سالزبورج النمساوي من زاوية مستحيلة، قبل أن يسجل أمام واتفورد في مباراة اليوم من قذيفة رائعة وبالكعب.

صاحب الـ27 عاما سدّد 6 كرات بقدمه اليمنى من أصل 16 تسديدة له في آخر مباراتين مع ليفربول، 5 منهم جاءت بين القائمين والعارضة وتُرجمت 3 إلى أهداف، وهو ما يؤكد أنه يدرّب قدمه اليمنى بالفعل.

16 تسديدة لصلاح في آخر مباراتين مع ليفربول أمام سالزبورج وواتفورد