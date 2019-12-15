محسن صلاح: جلسة مع عماد النحاس ومحمد عادل لتحديد صفقات المقاولون الشتوية

كشف محسن صلاح رئيس نادي المقاولون، عن عقد جلسة خلال أيام، مع عماد النحاس المدير الفني للفريق ومحمد عادل المشرف على ذئاب الجبل، لتحديد صفقات المقاولون في ينايرالمقبل.
قال صلاح في تصريحات على قناة صدى البلد: "المقاولون يملك لاعبين رائعين ويوجد حالة استقرار مما ينعكس على انتمائهم لناديهم، كل ذلك يخلق روحًا غير موجودة في فرق أخرى".
وتابع: "عماد النحاس يتعامل مع جميع المباريات والمنافسين بنفس التركيز والقوة والجدية وهو ما يجعله قادر على تحقيق نتائج مميزة مع الفريق".
ويتصدر المقاولون العرب جدول الدوري الممتاز برصيد ١٦ نقطة.
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