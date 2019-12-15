البلاستيك يهزم بنها بثنائية

حقق فريق البلاستيك فوز صعب سهل علي نظيره بنها بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهم اليوم ع ملعب البلاستيك ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لدورى القسم الثالث مجموعة القاهره والقليوبية. الأسبوع الثالث عشر لدورى القسم الثالث مجموعة القاهره والقليوبية. سجل للبلاستيك زيزو ، الفيل ، بهذه النتيجة يرتفع رصيد البلاستيك النقطه 17 بالمركز السابع بالتساوي مع بهتيم والمرج بنفس عدد النقاط ، بينما تجمد رصيد بنها عند النقطه 9 يحتل بها المركز قبل الأخير بجدول الترتيب . يرتفع رصيد البلاستيك النقطه 17 بالمركز السابع بالتساوي مع بهتيم والمرج بنفس عدد النقاط ، بينما تجمد رصيد بنها عند النقطه 9 يحتل بها المركز قبل الأخير بجدول الترتيب .

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