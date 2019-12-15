طارق العشري يستقر على قائمة حرس الحدود لمواجهة الأهلي

استقر طارق العشرى المدير الفنى لـ حرس الحدود على قائمة الفريق العسكري لمواجهة الأهلى غدًا الأحد في السابعة ونصف مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الفريق العسكري علىالنحو التالي : أحمد السعدنى ، محمود رضا، محمد الشبينى، جهاد جنيدى، عبدالله جمعة، مصطفى الزينيرى، حسن مجدى، محمد جيراندو، عمرو الحلوانى، أحمد فيلكيس، أحمد شرويده، نانا أنطوى، إبراهيما كونيه، جوزان بابوب، مصطفى جمال، محمد أسامة، محمد عبد الفتاح تاحا، محمد شطة، محمد تونى، مصطفى مارسيلو.
يذكر أن الأهلي يحتل وصافة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب متصدر المسابقة، فيما يحتل حرس الحدود المركز السابع برصيد 10 نقاط.
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