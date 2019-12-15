7000 مشجعًا للاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي بالبطولة العربية

نجح محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى في زيادة عدد الجماهير التي ستحضر مباراة زعيم الثغر أمام الاسماعيلي الى 7000 مشجعا في المواجهة المرتقبة بينهما بالبطولة العربية لكرة القدم " كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

التقى رئيس النادى بمعالي اللواء سامى عبد الرازق غنيم فور توليه منصبه الجديد مديراً لأمن الإسكندرية و هنأ سيادته على رئاسة المنظومة الأمنية لمحافظة الإسكندرية متمنياً له كل التوفيق في قيادته الأمنية للمحافظة و بحث رئيس النادى مع معالى مدير الأمن كيفيه

زيادة الأعداد الخاصة بجماهير نادى الاتحاد السكندرى خلال المرحلة المقبلة في مباريات البطولة العربية ، حيث يرى الأستاذ محمد مصيلحى كل الشرعية و العدالة المطلقة لمطلب جماهير نادى الاتحاد السكندرى العظيمة في مؤازرة فريقها خلال جميع المنافسات و المباريات و ليس في مباريات البطولة العربية فقط و هو ما يسعى إلى تفعيله و المطالبة به و سيواجه بحسم أي خرق للقواعد المنظمة لدخول الجماهير و التي تؤدى للتفرقه في المعاملة بين الأندية الشعبية و الجماهيرية و توصل الأستاذ محمد مصيلحى لأتفاقه بالسماح لــ سبعة آلاف أتحاداوى بحضور مباراة الاسماعيلى القادمة و المُقرر إقامتها بإستاد الإسكندرية يوم السبت 28-12-2019 في إطار مباريات دور الـ " 8 " للبطولة العربية كخطوه أولى لزيادة هذه الإعداد في المباريات القادمة بالتشاور مع الجهات المعنية و ستكون تذاكر اللقاء متاحه لجماهير النادى قبل المباراة بثلاثة أيام و أثنى رئيس النادى على التفهم و التعاون الكبير الذي أبداه معالى مدير الأمن في إشاره واضحه من سيادته لحرصه على تواجد جماهير الثغر العظيمة في المدرجات لمساندة فريقها