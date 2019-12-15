مهاجم مونتيري المكسيكي: سنقاتل أمام ليفربول

أكد فونيس موري، مهاجم مونتيري المكسيكي، صعوبة مواجهة ليفربول، خلال المباراة التي ستجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل، ضمن نصف نهائي مونديال الأندية.

وأشار فونيس إلى أن ليفربول أفضل فريق في العالم بالوقت الحالي، إذا كان الفريق يريد

الفوز عليه أن يقاتل في الملعب، وأن المباراة بمثابة تحدي للاعبين.

وأضاف فونيس:" تخطينا خصمًا صعبًا مثل السد، ونجحنا أن نخرج فائزين من المباراة، أمامنا مباراة صعبة أمام ليفربول

بنصف النهائي، هم أفضل فريق بالعالم، وعلينا أن نقاتل في الملعب، وثقتنا يجب أن تكون كبيرة".

وتابع: "مشوارنا في مونديال الأندية، لن ينتهي عند محطة نصف النهائي".

وسجل موري هدفًا رائعًا، أمام السد القطري ساهم في فوزه فريقه على السد بنتيجة 3-2، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت.