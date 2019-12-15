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ختام بطولة الاتحاد المصرى لصيد الأسماك بالغردقة

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اختتمت اليوم بطولة الاتحاد المصرى لصيد الأسماك بالغردقة والتى نظمها الاتحاد المصرى لرياضة صيد الأسماك بالتعاون مع نادى الرياضات البحرية بالغردقة فى الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وأقيم حفل توزيع الجوائز مساء اليوم بحضور المهندس محمد مأمون قداح رئيس الاتحاد المصرى لرياضة صيد الأسماك والمحاسب علاء التايه رئيس مجلس إدارة نادى الرياضات البحرية واللواء بدر الشيشينى مدير

عام النادى وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ونادى الرياضات البحرية و آندرياس كيرى رئيس اتحاد جنوب أفريقيا لصيد الأسماك.

وشارك فى البطولة 21 فريقًا يمثلون 13 ناديًا كل فريق يتكون من3 إلى 5 أفراد
وتهدف البطولة إلى:-

نشر وتنشيط ثقافة صيد الأسماك مع التركيز على العنصر الشبابى والتأكيد على مفهوم الروح والقيم والمبادئ والسلوكيات المستهدفة

منها

توسيع فرص و قاعدة الممارسة الجماعية للرياضة المقننة بين جميع الفئات من الجنسين

تدعيم أواصر الصداقة والأخوة وتبادل الخبرات والتعارف بين الأنديه والهيئات المساهمة فى جذب ونشر وتنشيط السياحة الرياضية.

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تنمية مهارات و قدرات المتسابقين ورفع كفاءة المحكمين

رفع مستوى العمل الجماعى مع التركيز على زيادة الترابط والمودة بين الفرق بعضها ببعض وبينها وبين اتحاد اللعبة.

الحفاظ على البيئة البحرية وتنوعها البيولوجي هذا وشملت طرق الصيد فى المسابقة الصيد بطريقة الجر والتسقيط والتزفير والجيجنج والبوبنج.
وفاز بالمراكز الأولى..
النادى البحرى اليونانى بالإسكندرية و نادى الرياضات البحرية بالغردقة ونادى هليوبوليس.

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