الزمالك يختتم استعداداته غدًا لمواجهة الجيش

يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه الأخير فى العاشرة والنصف صباح غداً الأحد بملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء طلائع الجيش بعد غدٍ باستاد الجيش بمدينة السويس فى الجولة الثامنة للدورى الممتاز.

وعقب المران يختار الفرنسى كارتيرون ١٨ لاعبًا للسفر إلى السويس للدخول فى معسكر مغلق فى أحد الفنادق هناك يتوقع أن يكونوا محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى ومحمد عبدالسلام وحازم إمام ومحمد عبدالشافى وإسلام جابر وطارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد حسن ومحمد عنتر ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى ومصطفى فتحى ويوسف أوباما وعمر

السعيد ومصطفى محمد.ويواصل عبدالله جمعة غيابه بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلى نظرًا لإصابته بشد فى العضلة الخلفية ومحمود عبدالرازق شيكابالا الذى حصل على راحة بسبب الإصابة بنزلة برد شديدة وكذلك أحمد سيد زيزو الذى أصيب بشد خفيف فى العضلة الخلفية فى لقاء بيراميدز وتم استبداله بعد نهاية الشوط الأول.من ناحيته أكد سامى الشيشينى المدرب العام لفريق الزمالك أن مباراة الفريق أمام شباب النادى مواليد ٩٩ أمس الأول كانت مفيدة من جميع الوجوه حيث اطمأن الجهاز الفنى على اللاعبين البدلاء والغائبين عن مواجهة بيراميدز كما كانت فرصة جيدة للجهاز الفنى لمشاهدة لاعبى فريق الشباب مشيرًا إلى أن المدير الفنى حرص على متابعة العديد من اللاعبين من أجل انتقاء أفضل العناصر والاستعانة بهم خلال الموسم الحالى.وفاز فريق الكرة الأول بالزمالك على فريق الشباب مواليد ٩٩ بخماسية نظيفة، فى المباراة الودية التى جمعت بينهما على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.وقال الشيشينى: الفريق قدم مباراة جيدة أمام بيراميدز وأغلقنا هذه الصفحة تمامًا، كل تركيزنا الآن فى مواجهة طلائع الجيش لأننا نلعب على الفوز فقط فى كل المواجهات التى نخوضها بغض النظر عن اسم المنافس أو الظروف المحيطة بالمواجهة، لا ننظر إلى أى شيء خلال الفترة المقبلة سوى الفوز.