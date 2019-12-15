الإسباني جابي: الأخطاء الفردية كلفتنا الخسارة أمام مونتيري

شدد الإسباني جابي فيرنانديز لاعب السد القطري بأن الأخطاء الكثيرة التي إرتكبها فريقه ضد مونتيري المكسيكي في مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية كلفتهم الخسارة وضياع فرصة اللعب في قبل نهائي البطولة .

وقال جابي في تصريحات بعد المباراة : “بلا شك أن المواجهة كانت صعبة وقوية بين الفريقين، وحاولنا أن نقدم أفضل ما لدينا ودخلنا منذ البداية بتركيز شديد ، لكن وفي كرة القدم من يرتكب الأخطاء الفردية يدفع الثمن غالياً، وأنا ارتكبت خطأ الذي جاء من خلاله الهدف الثاني لفريق مونتيري وهذا يحدث كثيرا في كرة القدم”.

وأضاف قائلاً : حاولنا العودة في اللقاء ، وضغطنا بكل قوة ونجحنا بالفعل في السيطرة على مجريات الأمور ، وكنا قريبين من التعديل من خلال الفرص التي سنحت لنا وكان من الممكن ان نسجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة ، لكن للأسف لم يحالفنا التوفيق .

وخسر السد أمام مونتيري 2 / 3، لتضيع عليه فرصة مواجهة ليفربول الإنجليزي في قبل نهائي المسابقة، حيث سيلعب مباراة تحديد المركز الخامس أمام الترجي التونسي يوم الثلاثاء المقبل.