تشافي : الأخطاء تسببت في هزيمة السد وكنا نستحق الوصول للوقت الإضافي

ألقى الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري لكرة القدم باللوم في الهزيمة أمام مونتيري المكسيكي ببطولة كأس العالم للأندية على الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون في المباراة مشيراً إلى أن الفريق قدم أداء جيداً وكان يستحق على الأقل الوصول بالمباراة إلى الوقت الإضافي.

وتغلب مونتيري المكسيكي على السد القطري 3 / 2 اليوم السبت في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بقطر ليتأهل إلى المربع الذهبي الذي يلتقي فيه ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : “أشعر بالحزن للخروج رغم الأداء الجيد الذي قدمناه. ارتكبنا بعض الأخطاء وثمنها كان غاليا. أعتقد أننا كنا نستحق أفضل من هذا على الأقل بلوغ الوقت الإضافي”.

وأشار : “مونتيري يقدم أداء جيدا واستفاد من أخطائنا والمباراة كانت جيدة بالفعل وكنا نستحق الوصول للوقت الإضافي على الأقل”.

وقال : “نافسنا مونتيري وكان بحالة بدنية جيدة ولم يتأثر المنافس بفترة السفر. المستويات لم تعد كبيرة بين الفرق”.

وأشار إلى أن النتيجة هي الأهم في كرة القدم ولهذا فإنه يشعر بالحزن. وقال : “الأخطاء اليوم كانت سبباً في الخسارة ومن الممكن أن نكون أفضل في المستقبل. كنت أتمنى الفوز ولهذا أشعر ببعض الغضب”.

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وأضاف : “أعتقد أن مونتيري جاهز الآن للمنافسة مع ليفربول لأنه فريق جيد”.

وأشار : “سنواجه الآن الترجي الذي قدم مباراة جيدة اليوم وخاصة في الدفاع أمام الهلال السعودي. نعرف الفريق ومدربه وسنسعى للفوز أمامه بالمركز الخامس”.

وعن خطأ جابي الذي أسفر عن الهدف الثاني ، قال تشافي : “اللاعب يتمتع بخبرة كبيرة والأخطاء جزء من كرة القدم. قلت للاعبين بين الشوطين إنني فخور بمستواهم ولكن عليهم تجنب الأخطاء”.

وأكد تشافي : “طالبت اللاعبين بالإستحواذ على الكرة والضغط على مونتيري وصناعة الفرص وأعتقد أننا قدمنا أداء جيدا وأنطباعاً جيداً لكنني حزين للنتيجة وعلينا أن نعدل ونحسن بعض الأمور”.

وإعترف تشافي بأن الإستحواذ على الكرة هو مفتاح النجاح وكان يجب على السد الاستحواذ على الكرة بشكل أكبر لأنه من خلاله فقط يستطيع بناء اللعب. وقال تشافي : “عدلنا الخطة وحاولنا التقدم في الهجوم ولكن في النهاية يجب أن نهنئ الفريق المكسيكي على التأهل”.