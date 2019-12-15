بيتزارو : عانينا أمام السد…ومواجهة ليفربول تحتاج لجهد أكبر

إعترف رودولفو بيتزارو نجم فريق مونتيري المكسيكي بأن أداء فريق السد خلال مباراة الفريقين اليوم أجهد فريقه كثيراً وتسبب في تراجع الفريق المكسيكي في نهاية المباراة معرباً عن سعادته بالمشاركة في البطولة وكذلك خوض المباراة المقبلة أمام ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا.

وتغلب مونتيري المكسيكي على السد القطري 3 / 2 اليوم السبت في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بقطر ليتأهل إلى المربع الذهبي الذي يلتقي فيه ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل.

وفاز بيتزارو بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي أقيمت على استاد “جاسم بن حمد” بنادي السد في الدوحة.

وقال بيتزارو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : “في الواقع ، نحن سعداء بالمشاركة وبالمستوى الذي قدمناه اليوم وكذلك بالمواجهة المرتقبة مع ليفربول”.

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وعن معاناة الفريق في المباراة على مستوى الاستحواذ ، قال اللاعب : “عانينا على المستوى البدني وتراجعنا نسبيا في نهاية المباراة والمنافس كان يتحرك بشكل جيد في وسط الملعب وهو ما أجهدنا”.

وعما إذا كان بإمكان الفريق مواجهة ليفربول بشكل جيد بعد السفر وهذه المعاناة ، قال اللاعب : “تعودنا على الأجواء وأرضية الملعب هنا وهي عوامل لصالحنا”.

وعن المواجهة مع بطل أوروبا في المربع الذهبي ، قال بيتزارو : “علينا أن نواصل جهدنا على مدار 90 دقيقة ونضيق الخناق على لاعبي ليفربول لنحقق الفوز في المباراة”.