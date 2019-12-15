مدرب السد يعلن تحمله مسؤولية الهزيمة بمونديال الأندية

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري، السبت، تحمله مسؤولية الهزيمة من مونتيري المكسيكي في بطولة كأس العالم للأندية المقامة بقطر.

وخسر السد من مونتيري بهدفين لثلاثة أهداف ضمن منافسات الدور الثاني للبطولة العالمية.

وفي تصريح تليفزيوني، قال تشافي “أشعر بخيبة أمل للهزيمة، لأن طموحاتنا كانت تتمثل في التأهل إلى نصف النهائي لمواجهة ليفربول الإنجليزي”.

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وأضاف “لم نستحق الهزيمة، فاللاعبون أنا فخور بهم لظهورهم بمستوى متميز للغاية، ومن ثم فإنني أتحمل مسؤولية الخسارة”.

وأوضح تشافي “حاولنا بشتى الطرق العودة في النتيجة خلال شوط المباراة الثاني، خاصة وأن الشوط الأول انتهى بهزيمتنا بثنائية نظيفة، لكننا لابد أن نعترف بأننا لعبنا أمام خصم صعب وعنيد”.

وإختتم المدرب الإسباني تصريحاته بالقول “علينا إستعادة التوازن فيما هو قادم”.