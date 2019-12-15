السد يفشل في بلوغ نصف النهائي والهلال يُطيح بالترجي بالضربة القاضية

انهزم السد القطري أمام مونتيري المكسيكي 2-3 اليوم السبت في الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية قطر 2019.



وسجل كل من الأرجنتيني ليونيل فانيوني (23) ومواطنه روجيليو فونيس (45+1) وكارلوس رودريغيز (77) ثلاثية الفريق المكسيكي فيما دوّن الدولي الجزائري بغداد بونجاح (66) وعبد الكريم حسن (89) هدفي السد.



وسيلاقي مونتيري فريق ليفربول الإنكليزي في نصف النهائي بينما يلعب السد مع الترجي الرياضي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.



وفي المباراة الأخرى انتصر الهلال السعودي على الترجي الرياضي التونسي 1-صفر اليوم السبت في الدور الثاني.



وعلى ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، تمكن الفرنسي بافيتيمبي غوميس من تسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 73.



وفي حين عبر الهلال إلى الدور نصف النهائي في مشاركته الأولى في البطولة، تواصلت عقدة الترجي مع المباراة الأولى في مونديال الأندية، والتي يخسرها للمرة الثالثة في مشاركته الثالثة.



ويلتقي الهلال في نصف النهائي، فريق فلامنغو البرازيلي بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية.

المصدر: بي إن سبورت

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