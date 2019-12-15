رياضة | عاجل.. ليفربول يوافق على رحيل نجم الفريق وباريس سان جيرمان يظهر في الصورة

يقترب واحد من نجوم نادي ليفربول الإنجليزي من مغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ماني يقترب من مغادرة ليفربول

وكشف عبد الله ضيوف وكيل أعمال السنغالي ساديو ماني نجم نادي ليفربول انه يقترب من مغادرة الفريق.

وأكد ضيوف أن نادي ليفربول أظهر موافقة على رحيل ماني عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الحالي.

باريس سان جيرمان يظهر رغبة في ضم ماني

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وأكدت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان مستعد لتقديم مبلغ مالي صخم لنادي ليفربول للتعاقد مع ساديو ماني في الصيف القادم.

كما أشارت التقارير الصحفية إلى أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع ماني في الصيف ليكون بديل إلى البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق في حالة رحيله بالفعل في نهاية الموسم الحالي عن صفوف الفريق الفرنسي.

مشاركات ساديو ماني مع نادي ليفربول هذا الموسم

وقد شارك ساديو ماني في 23 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 13 هدف وصنع 5 أهداف آخرين.

ترتيب نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الريدز حتى الآن في بطولة الدوري.