رياضة | مان يونايتد ضد إيفرتون.. تعرف علي أخبار الفريقين قبل موقعة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مان يونايتد ضد إيفرتون.. تعرف علي أخبار الفريقين قبل موقعة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي اليوم الأحد نادي مان يونايتد ضد إيفرتون ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي من المقرر أن تقام بين الفريقين في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءا بتوقيت مكه المكرمة و السادسة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثانية ظهرا بتوقيت جرينتش علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.



تعرف علي أخبار مان يونايتد ضد إيفرتون قبل موقعة اليوم بالدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " : يرغب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد في تعافي جيسي لينجارد جناح الفريق من إصابته التي تعرض لها امام آلكمار الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات من بطولة الدوري الاوربي والتي حقق فيها نتيجة كبيرة بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ ليلحق بمباراة يونايتد ضد إيفرتون اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " و أوضح المدرب النرويجي أنه يتوقع عودة بول بوجبا وإيريك بايلي وتيموسي فوسو مينساه للتدريبات الجماعية بداية من الأسبوع القادم بعد التعافي نهائيا من الاصابة. Advertisements

بينما تحوم الشكوك حول مشاركة خمسة من لاعبي إيفرتون في مباراة اليوم وهم اللاعب الدولي الإنجليزي وجناح نادي إيفرتون ثيو والكوت لإصابة قد تحرمه من التواجد في أولد ترافورد، في حين ينتظر الفريق تقييم حالة كل من شيماس كولمان وفابيان ديلف وياري مينا بعد عودتهم للتدريبات وفي سياق متصل لم يؤكد دانكان فيرجسون المدير الفني المؤقت لنادي إيفرتون جاهزية لوكاس ديني لخوض المباراة أمام نادي مانسشتر يونايتد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".