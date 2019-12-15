رياضة | موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي اليوم الأحد 15/12/2019 في الدوري الإيطالي| مشاهدة مباراة juventus بث مباشر beIN HD عبدال

- 1/2
- 2/2
كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي اليوم الأحد 15/12/2019 في الدوري الإيطالي| مشاهدة مباراة juventus بث مباشر beIN HD عبدال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:05 ص
Advertisements
يوفنتوس ضد أودينيزي
عبد القادر عرابي
Advertisements
عبدالقادر عرابي
يستضيف ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو، مواجهة الجولة 16 من الدوري الإيطالي غداً الأحد، عندما يسضيف فريق يوفنتوس نادي أودينيزي.
ويسعى رجال المدرب ماوريسيو ساري، للفوز بالمباراة وتجاوز كبوة خسارة الفريق أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي الجولة الماضية، حينما سقط الفريق بثلاثية مقابل هدف.
ترتيب يوفنتوس وأودينيزي قبل الجولة 16
يحتل نادي يوفنتوس المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن إنتر ميلان المتصدر، بينما يحتل أودينيزي المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.
التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد أودينيزي
ومن المتوقع أن يخوض المدرب ماوريسيو ساري اللقاء وفق التشكيل التالي:
حراسة المرمى: تشيزني
خط الدفاع: دانيلو– لياندرو بونوتشي – ماتياس دي ليخت – أليكس ساندرو
خط الوسط: بليز ماتويدي – رودريجو بينتانكور – إيمري تشان
خط الهجوم: فديريكو بيرناردسكي – كريستيانو رونالدو – باولو ديبالا.
بينما سيكون تشكيل أودينيزي المتوقع للمباراة كما يلي:
حراسة المرمى: جوان موسو
خط الدفاع: سباستيان دي مايو – ويليام تروست إيكونج – برام نيوتينك
خط الوسط: هايد تير أفيست – سيكو فوفانا – رونالدو ماندراجورا – رودريجو دي باول – ينس ستريجر.
خط الهجوم: ستيفانو أوكاكا – كيفين لاسانيا.
موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي والقنوات الناقلة لها
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت الإمارات، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 4 بتعليق حفيظ دراجي، ويديرها الحكم فابريسيو باسكوا
Advertisements