رياضة | موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي اليوم الأحد 15/12/2019 في الدوري الإيطالي| مشاهدة مباراة juventus بث مباشر beIN HD عبدال

موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي اليوم الأحد 15/12/2019 في الدوري الإيطالي| مشاهدة مباراة juventus بث مباشر beIN HD

عبدالقادر عرابي

يستضيف ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو، مواجهة الجولة 16 من الدوري الإيطالي غداً الأحد، عندما يسضيف فريق يوفنتوس نادي أودينيزي.