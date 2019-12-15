رياضة | موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم الأحد 15/12/2019 في الدوري الإسباني| مشاهدة مباراة REAL MADRID بث مباشر HD beIN

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم الأحد 15/12/2019 في الدوري الإسباني| مشاهدة مباراة REAL MADRID بث مباشر HD beIN والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره فالنسيا اليوم الأحد الموافق 15 / 12 / 2019، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني (الليجا)، وستقام المباراة على أرضية ستاد "الميستايا" معقل الخفافيش.



موقف ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني: يدخل ريال مدريد المباراة وفي جعبته 34 نقطة يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويسعي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للانفراد بصدارة الليجا بعد تعثر غريمه التقليدي برشلونة بالتعادل أمام ريال سوسيداد مساء السبت بنتيجة 2-2، وتوقف رصيده عند 35 نقطة علي قمة الترتيب.

أما فريق فالنسيا يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإسباني، ويبحث عن تحقيق نتيجة ايجابية في مباراته ضد ريال مدريد اليوم للتقدم لمراكز الصدارة في جدول الترتيب، حيث يفصله 5 نقاط فقط عن إشبيلية صاحب المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم الأحد: Advertisements تقام مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني اليوم الأحد على ستاد "ميستايا"، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا ضد ريال مدريد اليوم: تذاع مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الاسباني علي شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي لمباريات الليجا الإسبانية، حيث أعلنت مجموعة القنوات القطرية، اذاعة المباراة عبر قناة bein sports hd 3 بتعليق المعلق المصري (علي محمد علي) كما يمكنكم متابعة المباراة على بعض القنوات المفتوحة وهي: