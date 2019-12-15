رياضة | مفاجآت نارية في التشكيل المتوقع للأهلي أمام حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت نارية في التشكيل المتوقع للأهلي أمام حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيلعب به مباراة حرس الحدود، في المباراة المقرر لها غدًا الأحد، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان.