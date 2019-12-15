رياضة | عاجل.. الكشف عن تفاصيل إصابة كوليبالي مع نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن تفاصيل إصابة كوليبالي مع نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسئولو نادي نابولي، عن حجم إصابة نجمه السنغالي كاليدو كوليبالي أمام بارما ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي.

وكان كوليبالي تعرض للإصابة في بداية المباراة التي انتهت بخسارة نابولي بنتيجة 1-2 على ملعب "سان باولو"، ليخرج بعد مرور 5 دقائق فقط.

وأصدر فريق الجنوب الإيطالي بيانا اليوم السبت، على الحساب الرسمي لنابولي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا:" كوليبالي يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن".

ولم يحدد نابولي حتى الآن فترة غياب المدافع السنغالي عن المباريات.