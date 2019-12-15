رياضة | أخبار الأهلي اليوم السبت: كهربا يتسبب في رحيل نجم الأحمر.. صفقة كبري جديدة.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم السبت: كهربا يتسبب في رحيل نجم الأحمر.. صفقة كبري جديدة.. موعد مباراة الأهلي المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم السبت الموافق 14 – 12 – 2019، العديد الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم 14 / 12 / 2019:

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم

1- أول ضحايا "كهربا" في الأهلي

فجر صلاح محسن، مهاجم الأهلى، أزمة قوية داخل القلعة الحمراء، بعدما طلب الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، على سبيل الإعارة.

وتمسك اللاعب الشاب بالرحيل، فى ظل غيابه عن تشكيل الفريق، وصعوبة حصولة على الفرصة مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، واستبعاده المستمر من القائمة فى المبارايات الأخيرة.

ويرغب صلاح محسن فى البحث عن ناد يلعب له للحفاظ على مكانه فى المنتخب الأولمبى الذى يستعد حاليا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020.

2- بعد كهربا.. الأهلي يحسم صفقة كبرى جديدة

نجح مسؤولو النادي الأهلى، في التوصل لاتفاق مع إدارة الإسماعيلى للتعاقد مع باهر المحمدى، مدافع الدارويش، فى الصيف المقبل بدلا من إتمامها فى الميركاتو الشتوى.

واتفق مسئولو الفريقين على دفع 20 مليون جنيه للتعاقد مع اللاعب بالإضافة إلى حصول الإسماعيلى على خدمات أحد لاعبى الأهلى المرشحين للرحيل فى نهاية الموسم على سبيل البيع النهائى.

وكان الأهلى قد قدم عرضا للتعاقد مع المحمدى خلال الميركاتو الشتوى، لكن إدارة الإسماعيلى فضلت تأجيل إتمام الصفقة لحاجة الفريق إلى جهوده خلال المرحلة المقبلة سواء فى الدورى أو البطولة العربية.

تعرف على أخبار النادي الأهلي اليوم

3- إصابة قوية لمدافع الأهلي قبل مواجهة الحدود

غادر ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المران المسائي للفريق والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة حيث اشتكي من آلام في العضلة الضامة.

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وخضع ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى جلسة حقن بالبلازما في العضلة الضامة، وذلك في عيادة التتش بعد انتهاء مران الفريق الجماعي.

واستبعد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، اللاعب ياسر إبراهيم، من قائمة الفريق لمواجهة الحرس، بسبب إصابته.

ومن المقرر خضوع اللاعب لبرنامج تأهيلي في الأيام المقبلة من أجل التخلص من آلام العضلة الضامة.

4- استبعاد 11 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة الحدود:

أعلن الجهاز الفني للأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها غدا ا لاحد.

وجاءت القائمة لتضم 19 لاعبا، هم..

حراسة المرمى.. شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي

حط الدفاع.. محمد هاني، أحمد فتحي، سعد سمير، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمود وحيد.

خط الوسط.. عمرو السولية، آليو ديانج، أفشة، وليد سليمان

خط الهجوم.. حسين الشحات، رمضان صبحي، أجايي، أحمد الشيخ، أزارو، مروان محسن.

5- موعد مباراة الأهلي القادمة:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة قوية مساء غد الأحد وذلك عندما يستضيف نظيره حرس الحدود مساء على ستاد القاهرة.

ويستضيف الأهلي نظيره حرس الحدود في السابعة والنصف مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الوردي الممتاز.

وتنقل مباراة الأهلي وحرس الحدود في السابعة والنصف من مساء غد الأحد على قناتي اون سبورت وأون سبورتس حيث يسبق المباراة استوديو تحليلي.