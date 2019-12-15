رياضة | خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي الوداد المغربي التعاقد مع نجم من نجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الوداد يدرس التعاقد مع صالح جمعة

واظهر نادي الوداد رغبة كبيرة في ضم صالح جمعة نجم النادي الأهلي خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

وأكد مصطفى محمود وكيل اللاعبين في تصريح خاص أن مسئولو نادي الوداد تواصلوا معه لضم صالح جمعة في الشتاء القادم.

موقف النادي الأهلي من ضم صالح جمعة

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وكشف مصدر خاص أن النادي الأهلي لا يريد رحيل صالح جمعة عن الفريق بشكل نهائي ولكن لا يمانع النادي في خروجه إلى نادي الوداد على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

وأشار المصدر إلى أن رغبة الأهلي في إعارة صالح جمعة فقط وعدم بيعه في يناير القادم قد تمنع إتمام الصفقة لصالح نادي الوداد.

موقف صالح جمعة من الرحيل عن الأهلي

ولا يمانع صالح جمعة في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي بسبب عدم مشاركته مع الفريق في الفترة الأخيرة رغبة منه في الحصول على فرصة أكبر مع نادي أخر.

ترتيب النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 5 مباريات خاضها المارد الأحمر في بطولة الدوري.