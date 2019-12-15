شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يتغلب على الترجي التونسي والان مع التفاصيل

الأحد 15 ديسمبر 2019 الهلال السعودي و الترجي التونسي تغلب الهلال السعودي على الترجي التونسي بهدف نظيف ، في المباراة التي أقيمت على استاذ جاسم بن حمد بقطر، في الدور الربع نهائي من كأس العالم للانديه لكرة القدم اليوم السبت.

Advertisements سجل هدف الهلال والمباراة اللاعب الفرنسي بافتمبي قوميز في الدقيقه ٧٢ من المباراه . هذا واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لاعب الهلال كاريلو لجائزة أفضل لاعب في ربع نهائي ‎كأس العالم للأندية. وبهذا الفوز يتأهل الهلال إلى نصف نهائي البطوله ويقابل فلامنيغو البرازيلي يوم الثلاثاء القادم.

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