الامارات | اليوناني تسيتسيباس عينه على لقب «تنس مبادلة» في أول مشاركة له

شكرا لقرائتكم خبر عن اليوناني تسيتسيباس عينه على لقب «تنس مبادلة» في أول مشاركة له والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخطط نجم كرة التنس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الفائز في نهائيات بطولة الجولة العالمية لمحترفي التنس لعام 2019 في لندن، لإحراز لقب بطولة مبادلة العالمية للتنس الأسبوع المقبل، وفي أول مشاركة له في الحدث الدولي، الذي يعتبره انطلاقة مثالية لخوض الموسم المقبل.

وتقام منافسات البطولة في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بين 19 و21 الجاري. وتتميّز النسخة الحالية من البطولة بمشاركة خمسة لاعبين مصنّفين ضمن قائمة العشرة الأوائل في العالم ضمن فئة الرجال، حيث يستهلّ تسيتسيباس المصنّف سادساً مشاركته في البطولة بلقاء النجم الفرنسي جايل مونفيس المصنّف عاشراً، وذلك ضمن منافسات اليوم الأول من البطولة.

ويؤكّد النجم اليوناني في تصريح صحافي أنّ علاقة الصداقة الوثيقة التي تجمعه بمونفيس خارج أرض الملعب ستختفي تماماً ليظهر مكانها تنافس رياضيّ شرس على أرض الميدان.

وقال: «أعرف مونفيس جيداً، فهو من أعزّ أصدقائي من بين المشاركين في البطولة، وأتطلّع لمواجهته في بطولة مبادلة العالمية في أبوظبي، فهي تشكّل محطّة إعداد رائع لبداية الموسم، وتمنحني فرصة اختبار منافسة لم أشارك فيها من قبل».

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وفي حال نجاحه في إقصاء مونفيس، سيتأهّل تسيتسيباس إلى الدور نصف النهائي ليواجه النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانياً على العالم، وذلك في ثاني أيام البطولة. وفي الجانب الآخر من القرعة، ستشهد منافسات اليوم الأول لقاء حماسياً يجمع دانييل ميدفيديف المصنّف خامساً مع هيون تشانغ من كوريا الجنوبية والفائز بلقب بطولة (نيكست جينيريشن) عام 2017، وسيواجه الفائز في هذا اللقاء الإسباني رافاييل نادال المصنّف أولاً عالمياً في ثاني مواجهات الدور نصف النهائي 20 الجاري.

وفي سياق آخر، يشهد اليوم الأول مباراة وحيدة ونهائية في فئة السيدات تجمع بين الأسطورة ماريا شارابوفا، واللاعبة أيلا تومليانوفيتش، إحدى لاعبات المنتخب الأسترالي والمتأهلة لنهائي بطولة اتحاد التنس.

وفضلاً عن أقوى المباريات التي ستحتضنها ملاعب البطولة، سيتمكن حاملو التذاكر من الاستمتاع بأفضل العروض على الأطعمة والمشروبات في «قرية التنس»، بالإضافة إلى تجارب مميزة في عيادات التنس وجلسات حوارية مع اللاعبين المشاركين في البطولة ومجموعة من أنشطة ومسابقات التنس التي تقدم للمشاركين فيها العديد من الجوائز الكبيرة.

ويأتي اليوم الأول من البطولة مخصصاً للأطفال، حيث يُتاح الدخول مجاناً لجميع الأطفال دون سن 12 عاماً. ويمكن أن يتنافس الأطفال في تحديات تنس ضمن 10 محطات.

تسيتسيباس يدشن البطولة بلقاء الفرنسي مونفيس، وفي حال الفوز يلتقي الصربي ديوكوفيتش في نصف النهائي.