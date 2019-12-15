الامارات | بني ياس وحتا في حوار «العنيدين»

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس وحتا في حوار «العنيدين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق بني ياس الساعة 08:30 مساء اليوم، على ملعبه في الشامخة، ضيفه حتا ضمن الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، في لقاء بين فريقين «عنيدين» تسببا في صعوبات كبيرة لفرق المقدمة في فترات سابقة. ويدخل «السماوي» المباراة بمعنويات عالية خصوصاً بعد الأداء الذي قدمه خارج ملعبه وعودته بنقطة ثمينة في الجولة الماضية من أمام الشارقة متصدر الترتيب، كما تعادل قبل ذلك مع العين.

في المقابل، يقدم حتا مباريات قوية رغم خسارته في بعضها، إذ يتسبب في مشكلات كبيرة للفرق المنافسة، فرغم خسارته من الجزيرة في الجولة الماضية لكنه قدم مباراة كبيرة، كما سبق وتعادل مع الشارقة رغم أنه كان متقدماً حتى الدقائق الأخيرة.

وقال مدرب بني ياس شايفر في المؤتمر الصحافي في تعليقه على الدفعة المعنوية بعد التعادل مع الشارقة: «أشكر كل الذين تواصلوا معي وامتدحوا فريقي والتكتيك الذي قدمناه في لقاء الشارقة، اللاعبون بحاجة إلى مثل هذه المعنويات الإيجابية والدعم من أجل التطوّر والتعلم».

Advertisements

وستتعزّز صفوف بني ياس بعودة الثنائي، قائد الفريق فواز عوانة بجانب البرازيلي جواو فيكتور بعد استيفائهما لعقوبة الإيقاف. في المقابل، يطمح فريق حتا الذي يحتل المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط لاستعادة طريق الانتصارات مجدداً.

كاظم: سنقدّم كل ما عندنا بنسبة 200%

قال لاعب حتا عبدالله كاظم، إن اللاعبين سيضاعفون جهودهم من أجل نيل النقاط الثلاث أمام بني ياس، وتابع في تصريح صحافي: «سنقدّم كل ما عندنا بنسبة 200% من أجل تحقيق الفوز والثأر من الخسارة التي تعرضنا لها أمام بني ياس في كأس الخليج العربي، ذاهبون للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية، الخسارة أمام الجزيرة لم تؤثر في لاعبي حتا، فقد خسرنا بسبب أخطاء بسيطة، ونحن قادرون على تجاوزها، وتحقيق الفوز على بني ياس».