الامارات | الظفرة وكلباء في مهمة تأكيد «الصحوة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة وكلباء في مهمة تأكيد «الصحوة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى كل من الظفرة وضيفه كلباء في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي اليوم الساعة 18:00، إلى تأكيد صحوتهما الأخيرة، بعد أن عاد الظفرة من خورفكان بالفوز 2-0. في المقابل اكتسح كلباء عجمان 6-2. ويبلغ رصيد الظفرة 10 نقاط بالمركز الثامن، بينما لدى كلباء تسع نقاط بالمركز التاسع.

ويدرك مدرب الظفرة الصربي رازوفتش ومدرب كلباء الأوروغوياني دا سيلفا أهمية النقاط الثلاث خصوصاً في ظل الفارق البسيط بينهما، ومن أجل تعزيز موقعهما في الترتيب. ويغيب عن الظفرة خالد الدرمكي بسبب الإنذارات، بينما يعاني كلباء غياباً مؤثراً للبرازيلي هنريكي للإيقاف أيضاً، وهو الأمر الذي سيرهق دفاع (النمور) لما يتمتع به أصحاب الأرض من قدرة على تسجيل الأهداف بالتسديدات الرأسية، بينما سيعود إلى كلباء هدافه التوغولي مالابا.

ويعتمد رازوفتش على الأداء الجماعي للسيطرة على مجريات المباراة، خصوصاً تسجيل الأهداف من قبل جميع اللاعبين، وهو ما ظهر في المباراة السابقة امام خورفكان عندما تكفل المدافعان المغربي عصام العدوة وإبراهيم سعيد بتسجيل الهدفين.

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وكان آخر لقاءات الفريقين قد أسفرت عن فوز الظفرة (3-2) في الموسم الحالي لكأس الخليج العربي، بينما فاز الظفرة (3-0) في دوري الموسم الماضي، وفاز اتحاد كلباء (2-0).

سليمان: نطمح إلى الفوز فقط

قال مدافع الظفرة، مسعود سليمان، إن الفريق يدخل لقاء كلباء بمعنويات عالية بعد الفوز على خورفكان، وتابع في تصريح صحافي: «اللاعبون سيدخلون المواجهة بتركيز عالٍ وبطموح الفوز فقط، مع احترامنا الكبير لرغبة المنافس. وأطالب الجمهور بالحضور بكثافة خلف الظفرة».