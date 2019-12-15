الامارات | أروابارينا: شباب الأهلي لا يفكر في نتائج الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: شباب الأهلي لا يفكر في نتائج الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أن فوز «فرسان دبي» على الوصل بخمسة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس الخليج العربي، الأسبوع الماضي، لن يؤثر في مباراة الفريقين غداً بدوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن «الإمبراطور» سيظهر بشكل مختلف.

وقال أروابارينا، أمس في مؤتمر صحافي، إن الوصل قدم مباراة جيدة في الجولة الثامنة من الدوري، وحقق الفوز على الفجيرة، مبيناً: «نعرف المنافس جيداً، لكن مباريات الدوري طبيعتها تختلف عن طريقة اللعب في مباريات الكأس، والأهم أنه يجب علينا التركيز في جميع المباريات، خصوصاً أننا سنلعب مع الوصل مرة أخرى بعد فارق زمني قليل، منذ اللعب في ربع نهائي كأس الخليج العربي».

وأشاد المدرب الأرجنتيني بفريق الوصل، وقال: «يضم الوصل مجموعة من اللاعبين الجيدين، والفريق حقق الفوز في الجولة الماضية، ويخوض المباراة بمعنويات مرتفعة، ولاشك في أن اللقاء لن يكون سهلاً لكل من الفريقين».

وعن رغبة الوصل في تعويض خسارته أمام شباب الأهلي في الكأس، قال: «هذه مباراة كرة قدم، ولن تلعب بشعار الحياة أو الموت، والمباراتان لا نلعبهما بشكل متتالٍ، إذ لعب كل فريق مباراة في الدوري، وكما ذكرت أن الوصل ظهر بشكل جيد أمام الفجيرة، وأتمنى أن يقدم الفريقان مباراة جيدة، خصوصاً بوجود مجموعة من اللاعبين المميزين في كل فريق، وهذه المباريات بشكل عام يتحكم بها بعض التفاصيل الصغيرة، وعدم ارتكاب الأخطاء».

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ورداً على سؤال حول أن شباب الأهلي قد يتصدر لائحة الترتيب، في حال فوزه على الوصل، وتعثر المتصدر الشارقة أمام النصر، قال: «وجود فارق نقطة واحدة مع الشارقة لا يعني شيئاً، ويجب أن نركز في مبارياتنا بشكل أكبر، وعدم النظر لما يحققه الشارقة في مبارياته، ولاشك في أن نتائج الأندية الأخرى قد تخدمنا، لكن الأهم أن نحقق الفوز في المباريات التي نلعبها، ونخدم أنفسنا».

وتحدث مدرب شباب الأهلي عن غيابات الفريق، وقال: «اللاعبون مانع محمد ومحمد سبيل وماجد حسن في فترة الاستشفاء، ونحن نتابع الحالة التي وصل إليها جميع اللاعبين، ولدينا فترة كافية لمعرفة اللاعبين الذين سيخوضون المباراة أمام الوصل».

وختم أروابارينا تصريحاته بالحديث عن وقوع شباب الأهلي في مجموعة تضم الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا، وقال: «لاشك في أن الهلال فريق كبير، ويضم مجموعة من اللاعبين الجيدين، ولكني لا أشعر بالقلق، وأمامنا أكثر من شهر على بداية البطولة القارية، وقد تحدث تغييرات قبل انطلاق البطولة، وتركيزنا حالياً على البطولات المحلية، والتي ستكون طريقنا لبدء دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بشكل جيد».

نعرف المنافس جيداً، واللقاء لن يكون سهلاً.