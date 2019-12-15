الامارات | بطلة «تنس فرنسا المفتوحة» تتغلب على السرطان

شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة «تنس فرنسا المفتوحة» تتغلب على السرطان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الإيطالية فرانشيسكا سكيافوني، المتوّجة ببطولة فرنسا المفتوحة بكرة المضرب عام 2010، أول من أمس، أنها «تغلبت» على مرض السرطان، في فيديو نشرته على تطبيق «إنستغرام».

وقالت أول إيطالية تفوز بلقب إحدى دورات الغراند سلام «بعد سبة إلى ثمانية أشهر من الصمت: أود أن أخبركم بما حدث لي. لقد تم تشخيص إصابتي بالسرطان. أجريت علاجاً كيميائياً، وكانت المعركة صعبة، وأنا أتنفس دائماً، لقد فزت في هذه المعركة. لقد عدت الآن».

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ولم تذكر اللاعبة المولودة في مدينة ميلانو، والبالغة 39 عاماً، نوع السرطان الذي عانت منه. وأعلنت سكيافوني اعتزالها كرة المضرب بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2018، بعد مسيرة امتدت نحو 20 عاماً، حيث أحرزت ثمانية ألقاب، بينما كان المركز الرابع أفضل ما وصلت إليه على لائحة تصنيف لاعبات كرة المضرب المحترفات عام 2011. وقالت الإيطالية، خلال إعلان اعتزالها في نيويورك «عندما كنت في الـ18 من عمري، كان لدي حلمان، الأول هو الفوز برولان غاروس، والثاني أن أكون من بين الـ10 الأوائل في التصنيف العالمي. وقد أكملتهما، لذلك أنا سعيدة للغاية، ومحظوظة».

وأثارت معركة سكيافوني الصحية الثناء الفوري، إذ نشر فريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم تغريدة على صفحته الرسمية على «تويتر»، قال فيها «إن قوتك، شجاعتك، هديرك هي دائماً مصدر إلهام».

الإيطالية فرانشيسكا سكيافوني لعبت التنس 20 عاماً، وتوجت بـ8 ألقاب.