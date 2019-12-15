الامارات | بوحميد: مشاركة 363 متسابقة في «ترايثلون دبي» تعكس وعي السيدات بأهمية الرياضة

شكرا لقرائتكم خبر عن بوحميد: مشاركة 363 متسابقة في «ترايثلون دبي» تعكس وعي السيدات بأهمية الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، أن «مشاركة 363 متسابقة في النسخة الثالثة لـ(ترايثلون دبي للسيدات)، تعكس وعي السيدات بأهمية الرياضة، ودورها في بناء شخصية ممارسيها، وتعزيز قدراتهن على أداء دورهن لخدمة المجتمع والوطن».

وتوَّجت، أول من أمس، حصة بنت عيسى بوحميد الفائزات بألقاب النسخة الثالثة من السباق، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ونظمه مجلس دبي الرياضي بمشاركة سيدات يمثلن مختلف الجنسيات والأعمار.

وثمّنت بوحميد، في تصريح صحافي، دور مجلس دبي في ترسيخ مكانة الدولة، والسير على نهج القيادة الرشيدة في تمكين مختلف فئات المجتمع من خلال الرياضة، خصوصاً السيدات، وفئة أصحاب الهمم.

وقالت: «تتضمن أجندة الفعاليات السنوية بمختلف إمارات الدولة ملتقيات وبطولات للمرأة، تعزز مكانتها في المجتمع وتسهم في بناء جيل من الشباب الواعي، باعتبار أن المرأة هي الأم والأخت والزوجة، ولها تأثير كبير في نهج أفراد العائلة وممارستهم الرياضة كأسلوب حياة يومياً».

وأضافت: «مثل هذه الأحداث تسهم في تعزيز المكتسبات الوطنية، وتحقيق المزيد من التميز لجميع المبادرات والفعاليات، ومن بينها الجانب الرياضي الذي لا يقام فقط داخل الصالات المغلقة، بل يمتد لمياه البحر، ولمسافات طويلة في شوارع مدينة دبي على اتساعها».

وحضر فعاليات الترايثلون، أمين عام مجلس دبي، سعيد حارب، ورئيسة لجنة رياضة المرأة بالمجلس، رئيسة اللجنة المنظمة للسباق، مديرة نادي دبي للسيدات، لمياء عبدالعزيز خان، ومساعد أمين عام المجلس، ناصر أمان آل رحمة.

وفي نهاية السباق، كرمت حصة بوحميد، بحضور لمياء خان، الفائزات بالمراكز الأولى في جميع الفئات الفردية والفرق، كما كرمت الرعاة والداعمين من المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إضافة إلى المشاركات من أصحاب الهمم.

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وفازت بسباق «سوبر سبرنت» للمواطنات فردي من عمر 16 إلى 29، أسماء الجناحي، وفي فئة المواطنات فوق 30 سنة، توجت فاطمة الحميري، بينما حازت لقب فئة المقيمات فردي من عمر 16 إلى 29 سنة، جود دبوس، وفي فئة المقيمات فردي فوق 30 سنة فازت كاهلي جونسون.

أما بالنسبة لفئة الفرق الخاصة بالمواطنات من عمر 16 فما فوق، فقد فاز فريق شرطة أبوظبي بالمركز الأول، وعاد لقب فئة المقيمات للفرق إلى «بلدية دبي».

وفي جانب آخر، فازت الشيخة شمسة بنت محمد بن حمدان آل نهيان، بالمركز الأول في سباق السبرنت للمواطنات، في فئة الفردي من عمر 16 إلى 29 سنة، وللمقيمات توجت جوزلين بريا.

وعلى مستوى الفردي للمقيمات من عمر 30 فما فوق، فازت ديردر كيسي بالمركز الأول، وفي الفرق للمواطنات فوق 16 عاماً فاز فريق «ديزرت شيلد»، بينما عاد لقب المقيمات إلى فريق شرطة أبوظبي.

وفازت المتسابقة ندى عمر بالمركز الأول في سباق المسافة الأولمبية فئة الفردي للمواطنات من عمر 30 فما فوق، وفي الفردي للمقيمات فازت سفيلتانا بلازفيك بالمركز الأول.

حارب: أهداف المجلس تتحقق بزيادة قاعدة النساء الممارسات للرياضة

قال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، في تصريح صحافي، إن تخصيص سباق الترايثلون للعنصر النسائي، يؤكد حرص الدولة على تمكين المرأة في كل المجالات، وأضاف: المشاركة الواسعة للنساء من مختلف الجنسيات والأعمار، دليل على أننا نسير في الطريق الصحيح، وأن الأهداف التي وضعها المجلس تتحقق بزيادة قاعدة النساء الممارسات للرياضة والنشاط البدني، إدراكاً بأهمية ممارسة الرياضة».