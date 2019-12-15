الامارات | رسمياً.. تشكيل لجنة انتقالية لاتحاد كرة القدم برئاسة راشد بن حميد

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. تشكيل لجنة انتقالية لاتحاد كرة القدم برئاسة راشد بن حميد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته أمس بفندق إنتركونتننتال فيستيفال سيتي في دبي، تشكيل لجنة انتقالية لإدارة اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وذلك في أعقاب استقالة مجلس إدارة الاتحاد السابق برئاسة مروان بن غليطة قبل انتهاء دورته القانونية في 2020، إذ جاء تشكيل اللجنة الانتقالية التي ستدير شؤون الاتحاد الى حين انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2020- 2024، تطبيقاً لنص المادة 151 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة.

وضمت اللجنة الانتقالية 10 أعضاء هم: رئيس رابطة المحترفين الإماراتية عبدالله الجنيبي نائباً لرئيس اللجنة، وهشام الزرعوني، وغانم الهاجري، وعلي حمد، وأمل بوشلاخ، وعائشة الطنيجي، وخلفان بالهول، وعيسى مير، وأحمد درويش، وحميد الطاير.

وضمت اللجنة الانتقالية ثلاثة من أعضاء اتحاد الكرة المستقيل هم: نائب رئيس الاتحاد عبدالله الجنيبي، وهشام الزرعوني، وأمل بوشلاخ.

وترأس اجتماع الجمعية العمومية أكبر الأعضاء سناً، وهو عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي إبراهيم عبدالملك، وفقاً للمادة 151 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة التي تنص على أنه في حال استقالة مجلس ادارة اتحاد الكرة، فإن أكبر الأعضاء الممثلين سناً يرأس اجتماع الجمعية العمومية.

وقام الأمين العام لاتحاد الكرة محمد بن هزام في بداية الجلسة بالمناداة على الحضور بالكشف عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذين تقدموا باستقالاتهم، وهم: رئيس مجلس الإدارة مروان بن غليطة، والأعضاء: راشد الزعابي، ومحمد عبيد اليماحي، وخليفة الغفلي، وحسن عبدالوهاب، ومسلم الكثيري، ومحمد مبارك الهاجري، وسعيد الطنيجي.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية ممثلو 30 نادياً من أصل 31، فيما تغيب ممثل نادٍ واحد فقط هو الظفرة، كما حددت الجمعية العمومية مدة عمل اللجنة الانتقالية 90 يوماً قابلة للتمديد الى 90 يوماً مثلها.

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وينتظر أن تعقد اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة أول اجتماع لها في الفترة القليلة المقبلة، لتوزيع المهام والحقائب تمهيداً لبدء مرحلة جديدة، خصوصاً على صعيد إعداد المنتخبات الوطنية لاستحقاقاتها المقبلة في مقدمتها المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض مبارياته في الجولات المتبقية في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة الانتقالية بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب لجنتين إحداهما للإشراف على انتخاب مجلس إدارة جديد، وأخرى للاستئناف على العملية الانتخابية المقبلة.

من جانبه أكد الأمين العام لاتحاد الكرة محمد هزام الظاهري أن رئيس وأعضاء اللجنة الانتقالية تم اختيارهم بالإجماع من قبل ممثلي الأندية الـ30 الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية.

وأضاف بن هزام لـ«الإمارات اليوم»: «اللجنة الانتقالية ستعقد أول اجتماع لها في أقرب وقت ممكن، وذلك لتوزيع المهام والحقائب الإدارية بين الأعضاء، واجتماع الجمعية العمومية انعقد بكل سلاسة لإنجاز المهام المحددة وفقاً لجدول الأعمال».

من جهته وجّه عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي إبراهيم عبدالملك الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم فيه لرئاسة اجتماع الجمعية، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة السابق أصبح مستقيلاً بعدما تقدم ثمانية من أعضائه بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة باستقالاتهم.

وشدد عبدالملك على أن المرحلة المقبلة فيها تحديات كبيرة أمام اللجنة الانتقالية خصوصاً على صعيد المنتخبات الوطنية، في مقدمتها المنتخب الأول.

وتم السماح لممثلي وسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من اجتماع الجمعية العمومية.