الامارات | سيطرة فرنسية وسويدية على تمهيدي مونديال الدراجات الجبلية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن سيطرة فرنسية وسويدية على تمهيدي مونديال الدراجات الجبلية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الفرنسي بيرين جانير، والسويدية إيلا هولميجارد، بلقبي الرجال والسيدات على التوالي، في الجولة التمهيدية من كأس العالم للدراجات الجبلية، التي أقيمت بدعم مجلس دبي الرياضي، أمس، في «سيتي ووك» بدبي، وشارك فيها نخبة من أفضل الدراجين بالعالم.

وتعد الجولة التي أقيمت بالتعاون مع «سوبرفلاي إكستريم»، هي المرحلة التمهيدية لكأس العالم UCI MTB Eliminator، التي تستضيفها دبي، مارس المقبل، للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

وحضر منافسات الجولة أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وسارة الصايغ، مديرة إدارة الاتصال والتسويق بالمجلس، وخالد العور، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس. وشارك في فئة الرجال أكثر من 10 أبطال عالميين، تنافسوا أمام الجمهور الكبير الذي حضر الفعالية، في مضمار خاص تم بناؤه خصيصاً في «سيتي ووك» طوله كيلومتر.

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وقال خالد العور في تصريح صحافي: «سيساعد هذا الحدث في الترويج لكأس العالم عام 2020، كما يساعدنا على معرفة احتياجاتنا إلى الاستعدادات والتجهيز لافتتاح بطولة كأس العالم، بعد معرفة انطباع الدراجين الذين شاركوا في هذه البطولة التجريبية، والتوصل إلى جميع التجهيزات الممكنة، لأننا نخطط لأن تكون كأس العالم UCI MTB Eliminator إضافة رائعة لسجل إنجازاتنا، ونسعى لأن ننظم أفضل نسخة كأس عالم للدراجات الجبلية في العالم».

وقال من جانبه البطل الفرنسي، بيرين جانير، بطل العالم ثلاث مرات، في تصريح صحافي: «على الرغم من أن الجولة كانت تمهيدية، إلا أننا عشنا أجواء منافسة حقاً، وقد استمتعت بالتسابق في دبي. كان هناك تحدٍّ كبير فالمتنافسون الآخرون مَهَرة، واليوم كان ممتعاً، وكان من الرائع رؤية حشد كبير من الجمهور وهو يتابعنا».

شارك في مسابقة الرجال أكثر من 10 أبطال عالميين، تسابقوا على مضمار بطول كيلومتر.