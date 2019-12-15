الامارات | صلاح يهز شباك واتفورد 8 مرات

شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يهز شباك واتفورد 8 مرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد المهاجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى تعزيز صدارته للدوري الإنجليزي، بتسجيله ثنائية الفوز على ضيفه واتفورد صاحب المركز الأخير 2 - صفر، أمس، على ملعب «أنفيلد» في ليفربول في افتتاح المرحلة السابعة عشرة.

وسجل صلاح هدفين في الدقيقتين 38 و90 رافعاً رصيده إلى تسعة أهداف على لائحة الهدافين، وإلى ثمانية أهداف في مرمى واتفورد، أكثر الأندية التي هز شباكها في إنجلترا. وأنقذ صلاح ليفربول من فخ واتفورد، لأن فريقه عانى الأمرين من أجل الفوز لكنه حقق الأهم وكسب ثلاث نقاط.

وقال المدرب الألماني يورغن كلوب بعد اللقاء «هذا صحيح، لم تكن أفضل مبارياتنا، لكنني سعيد بذلك، في هذه المرحلة عليك أن تظهر المرونة وأعتقد أننا قمنا بذلك اليوم». من جهته أكد صلاح «لعبنا أمام فريق صعب، أعتقد أنهم يجب أن يكونوا في مركز أفضل (في الجدول). نأمل أن نستمر في الفوز، باتت خبرتنا أفضل الآن، نلعب سوياً من ثلاثة أو أربعة أعوام».