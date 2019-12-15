الامارات | «الصقور» يلحق بدبا الفجيرة أول خسارة في «الهواة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقور» يلحق بدبا الفجيرة أول خسارة في «الهواة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الحق فريق الإمارات بفريق دبا الفجيرة، أول خسارة في دوري الدرجة الأولى، عندما تغلب عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس في استاد الإمارات بنادي رأس الخيمة ضمن منافسات الجولة الخامسة، سجل الهدفين الكولومبي تومي توبار (22) والعماني خليل نصيب (83).

وفي مباراة اخرى تعادل العروبة مع مصفوت بهدفين لكل منهما، وشهدت المباراة طرد لاعب مصفوت حمد علي، وسجل للعروبة البرازيلي تايلون مارسيلينو نيكولاس (13) والفرنسي عمر كوسوكو (79)، وسجل لمصفوت المغربي فاتري ساخي (58) وحمد علي (75).

وحافظ دبا الحصن على صدارته برصيد 14 نقطة، يليه البطائح برصيد 11 نقطة، ثم دبا الفجيرة ثالثا بتسع نقاط، والذيد رابعا بسبع نقاط، ثم العربي (6) ومصفوت والعروبة (5)، يليهم كل من الحمرية (3)، والتعاون نقطة واحدة ثم مسافي في المركز الأخير من دون نقاط.