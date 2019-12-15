شكرا لقرائتكم خبر عن «عودة الانتصارات» شرط الإفراج عن مستحقات لاعبي الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى استعداده لمواجهة مصر المقاصة، غدا الإثنين، والمقرر لها الثامنة مساء على استاد السلام، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن للدورى العام الممتاز، حيث أدى زعيم الثغر مرانه الأساسى أمس السبت، ويختتم بمران خفيف اليوم قبل التوجه للمبيت ليلة المباراة بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة بالقاهرة، استعدادا للقاء.

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والمباراة لن تكون سهلة على الفريقين بعد خسارة الاتحاد نقطتين فى الأسبوع السابع على استاد الإسكندرية أمام طنطا وتراجعه إلى المركز الثالث برصيد 14 نقطة، فى الوقت الذى يعتبر الجهاز الفنى للمقاصة، بقيادة أحمد حسام ميدو، المباراة بمثابة طوق النجاة للخروج من دوامة النتائج السيئة للفريق، وآخرها الخسارة أمام دراويش الإسماعيلية بهدفين نظيفين فى الدقائق الأخيرة للمباراة التى أقيمت على استاد الإسماعيلية فى الأسبوع السابع للدورى، وتجمد رصيد المقاصة عند 7 نقاط بالمركز الثالث عشر.

وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك قرارات قوية تم اتخاذها بالتنسيق بين مجلس إدارة نادى الاتحاد والجهاز الفنى للفريق، بقيادة طلعت يوسف، بخصوص إيقاف مستحقات اللاعبين حتى العودة إلى الانتصارات وحظر الظهور الإعلامى خلال الفترة الحالية للتركيز فى المباريات القادمة، مع ربط الجهاز الفنى للفريق إعلان تلك العقوبات إلى ما بعد الانتهاء أولا من مواجهة المقاصة والعودة إلى الانتصارات من جديد.

وكان الجهاز الفنى لنادى الاتحاد حرص على عقد اجتماع مع لاعبيه، طالبهم خلاله بأهمية العودة لتحقيق الانتصارات والسعى مرة أخرى إلى اعتلاء صدارة الدورى، وأن هذا الأمر لن يأتى إلا من خلال مضاعفة الجهد داخل المستطيل الأخضر.