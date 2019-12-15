شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة إيهاب جلال و«الخولي» تحسم التعاقدات والراحلين عن المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الخولى، نائب رئيس مجلس إدارة النادى المصرى، ورئيس لجنة التعاقدات، أنه بدأ في التنسيق مع إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الأول، للتعرف على احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدا أن التركيز سيكون منصبًا بشكل كبير على تدعيم مركز قلب الدفاع، وذلك لسد أي ثغرات قد يعانى منها الفريق الذي ينافس في ثلاث بطولات مختلفة تتطلب تكامل خطوط الفريق بشكل كبير، وذلك بحسب تصريحاته للموقع الرسمى للنادى.

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وأضاف محمد الخولى أن مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، يسعى وبكل قوة لتحقيق طموحات جماهير النادى المصرى، ليس بالمنافسة فقط على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق ولكن بالحصول كذلك على إحدى تلك البطولات كأقل ما يمكن أن يقدمه مجلس المصرى للجماهير.

كما سيشهد الاجتماع مناقشة رحيل اللاعب كريم العراقى، ظهير أيمن الفريق، الذي ترددت أنباء عن وجود بعض العروض لضم اللاعب، وعلى رأسها من نادى الزمالك، ولم يؤكد مسؤولو المصرى وجود عرض رسمى من عدمه، كما ستتم مناقشة العرض القطرى المقدم للاعب محمود وادى، مهاجم الفريق، لاستعارته في يناير المقبل، كذلك طلب إيهاب جلال التعاقد مع مهاجم سوبر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كانت جماهير المصرى أبدت تخوفها من استمرار نزيف النقاط للفريق مع بداية الموسم، وآخرها الخسارة أمام المقاولون في بطولة الدورى، وترغب إدارة النادى البورسعيدى في تدعيم الفريق بسرعة لإنقاذ الموقف.