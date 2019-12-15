شكرا لقرائتكم خبر عن الأرقام تكشف عن «مئوية» كهربا قبل انطلاق مشواره مع القلعة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة النادى الأهلى التعاقد رسمياً مع محمود عبد المنعم «كهربا» لمدة 4 مواسم ونصف، فى صفقة انتقال حر عقب فسخ اللاعب تعاقده مع أفيس البرتغالى، فى ظل ملاحقة من مجلس الزمالك بداعى هروب اللاعب من النادى وأحقية القلعة البيضاء فى العقد السارى بين الطرفين.

كهربا، صاحب الـ25 عاماً، يمتلك رقماً مميزاً على مدار رحلته الكروية، على مستوى المساهمة فى الأهداف، حيث ساهم فى أكثر من مائة هدف مع الأندية التى دافع عن قميص ألوانها والمنتخبات العمرية التى انضم إليها. ونجح كهربا خلال 285 مباراة فى مشواره الكروى قبل انطلاق رحلته مع الأهلى فى المساهمة فى 137 هدفاً، بواقع تسجيل 93 وصناعة 44، وجاءت الأهداف المسجلة لكهربا بواقع 29 هدفاً مع الزمالك، و24 بقميص اتحاد جدة، و8 مع إنبى، و7 مع لوزيرن السويسرى، وهدفين مع جراسهوبرز السويسرى أيضاً، فى حين اكتفى اللاعب بتسجيل هدف وحيد مع أفيس البرتغالى، وبالنسبة لمشواره الدولى أحرز 4 أهداف بقميص منتخب مصر الأول، بالطبع كان أشهرها فى شباك المنتخب المغربى والذى قاد الفراعنة لأول انتصار على أسود الأطلس منذ 31 عاماً، بربع نهائى أمم إفريقيا بالجابون 2017، كما سجل 7 بقميص المنتخب الأوليمبى، و10 مع منتخب الشباب تحت 20 عاماً، وهدفاً مع ناشئى الفراعنة تحت 17 عاماً، أما عن «الأسيست» وصناعة الأهداف فقدم 19 فى مشواره مع الزمالك، وصنع 9 أهداف لاتحاد جدة السعودى، وهدفين مع إنبى، و3 أهداف فى الدورى السويسرى، بالإضافة إلى صناعة 11 هدفاً خلال مشواره الدولى مع جميع المنتخبات العمرية لمصر.

33 بطاقة صفراء هى حصيلة كهربا من البطاقات الملونة على مدار تاريخه الكروى، منهم بطاقتان فى مباراة واحدة أدت إلى حصوله على الطرد الوحيد فى مسيرته، وذلك خلال احترافه بصفوف جراسهوبرز السويسرى. وساهم كهربا فى أكبر عدد من أهدافه، وهو يشغل مركز الجناح الأيسر، والذى خاض فيه 133 مباراة، أحرز خلالها 52 هدفاً، وصنع 28، على عكس الأمر حينما تحول إلى الجبهة اليمنى فى 18 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف فقط، وصنع هدفين، فى حين أن إنتاجه كرأس حربة صريح كان 3 أهداف، و2 «أسيست» خلال 12 مباراة.