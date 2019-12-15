شكرا لقرائتكم بعد ثنائيته في شباك بريمن.. رقم مميز لـ ليفاندوفسكي بالدوري الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح روبرت ليفاندوفسكي في تحقيق رقم مميز للغاية بالدوري الألماني، بعدما أحرز ثنائية في شباك فيردر بريمن خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت ضمن منافسات الخامس عشر من المسابقة وانتهت بفوز البافاري بستة أهداف مقابل هدف.

بهذه الثنائية وصل ليفاندوفسكي إلى 220 هدف بالدوري الألماني، ليعادل رقم يوب هاينكس النجم الألماني يوب هاينكس.

وأصبح ليفاندوفسكي يحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخين للدوري الألماني، مناصفة مع يوب هاينكس برصيد 220 لكل منهما، بينما يظل الهداف التاريخي للمسابقة هو جيرد مولر برصيد 365 هدف.