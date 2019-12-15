شكرا لقرائتكم كهربا حائر بين 5 أرقام فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ازدادت حيرة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد والذي انضم لصفوف القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية، قادما من نادي أفيس البرتغالي، فيما يخص الرقم الذي سيرتديه في الأهلي.

وأصبح كهربا حائرا بين خمسة أرقام لا يوجد مفر من تعليق أحدها على ظهره حينما يبدأ مشواره مع الفريق في يناير المقبل.

وطلب كهربا ارتداء الرقم 12 الذي يلعب به أيمن أشرف مدافع الفريق، فيما يرغب مسئولو النادي في منحه الرقم 10 في حال رحل صالح جمعة عن القلعة الحمراء في الانتقالات المقبلة.

ولا يوجد سوى ثلاثة أرقام متاحة في النادي حاليا وهي أرقام 3 و26 و27، فيما يرغب كهربا في ارتداء أحد الرقمين 12 أو 10.

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رغبة كهربا تصطدم بعثرتين الأول هو موافقة أيمن أشرف على التنازل عن رقمه لصالح الوافد الجديد، والثاني هو رحيل صالح جمعة بعدما أبدى فايلر مدرب الأهلي موافقته على خروج اللاعب من النادي بعدما خرج من حساباته الفنية.

كان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي قد أعلن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل .

جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام كهربا، بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام، ويأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووقع كهربا على لائحة الأهلي بعد التوقيع للنادي ظهر اليوم وعقد جلسة مع أمير توفيق ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي ابتداءً من الغد.