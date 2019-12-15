شكرا لقرائتكم أمير توفيق: مفاوضات كهربا استغرقت 10 أيام فقط.. والصفقة طلبها فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الاهلى أن التعاقد مع محمود كهربا جاء بناءا على طلب من الجهاز الفنى للقلعة الحمراء بقيادة السويسرى رينيه فايلر .

وأوضح أمير توفيق خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن المفاوضات مع كهربا بدأت منذ 10 أيام فقط وليس منذ فترة كما تداول البعض .

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ووقع كهربا على عقود انتقاله للأهلى لمدة 4 سنوات ونصف فى صفقة انتقال حر، فى حضور وكيله ووالده وأمير توفيق مدير التعاقدات الحمراء، ليصبح الجناح الدولى أول صفقات الأهلى الشتوية.

ويحصل كهربا على 9 ملايين جنيه سنويًا فى الأهلى على أن يتحمل النادى قيمة الضرائب، كما يدفع الأهلى لكهربا قيمة الشرط الجزائى بعد دفع اللاعب القيمة من جيبه لحين حصوله عليها من الأهلى بعد توقيع العقود.