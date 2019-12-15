«الصقور» يُحلق عالياً ويهزم دبا الفجيرة بهدفين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:نزار جعفر
استعاد فريق الإمارات تفوقه وتميزه بالفوز على منافسه دبا الفجيرة بهدفين دون رد، خلال لقاء القمة الذي جمعهما مساء أمس على ملعب الإمارات في رأس الخيمة، في ختام مواجهات الأسبوع الخامس لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.
وسجل هدفي «الصقور» على مدار شوطي المباراة الكولومبي تومي توبار في الدقيقة 23، وخليل نصيب في الدقيقة 83، وبهذا الفوز يرفع فريق الإمارات رصيده إلى 9 نقطة متقدماً للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد «النواخذة» عند 10 نقاط ليتراجع إلى المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن دبا الحصن المتصدر ونقطة عن البطائح الثاني.
وعلى ملعب العروبة كان التعادل 2-2 من نصيب أصحاب الأرض ومصفوت، بعد مباراة متكافئة من الفريقين، وسجل لأصحاب الأرض الإيفواري تايلون نيكولاس في الدقيقة 13 والفرنسي عمر كوسوكو في الدقيقة 78، فيما أحرز هدفي مصفوت الفرنسي فاتري ساخي في الدقيقة 57 واللاعب حمد علي في الدقيقة 75، قبل أن يغادر الملعب بالبطاقة الحمراء بسبب الخشونة الزائدة. وأدار المباراة الحكم علي الزرعوني.
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