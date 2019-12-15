مجمع واحد لـ «الأولمبية» والاتحادات في 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حسن الخميس

أخيراً.. وبعد انتظار دام 8 سنوات، سيتحقق الحلم القديم وتجتمع كل الاتحادات الرياضية مع اللجنة الأولمبية الوطنية؛ المؤسسة الأهلية «الأم» المسؤولة عنها في مبنى واحد.

صرح العميد طلال أحمد الشنقيطي الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، أن العام المقبل سيشهد في مطلع أبريل/‏‏نيسان، النقلة الموعودة، بافتتاح المقر الرسمي الجديد للجنة الأولمبية الوطنية، المتاخم لمقر الهيئة العامة للرياضة في منطقة النهدة بدبي، حيث لا يفصل بينهما سوى بضعة أمتار. وأوضح أن إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية واللجان التابعة لها، ستكون أول المنتقلين إلى المقر الجديد، ووفق جدول زمني محدد سينتقل 21 اتحاداً رياضياً تباعاً بعد ذلك.

جاءت تصريحات الشنقيطي ضمن متابعة ل«الخليج الرياضي» بخصوص أسباب تأخر شغل المبنى الجديد الذي تم الانتهاء منه قبل 8 سنوات، حيث أوضح أن السبب الرئيسي لذلك هو جملة من التعديلات والتجهيزات كان لابد من أجرائها حتى تلائم الأعمال والمهام المطلوبة، وجميعها كانت تقتضي غطاء مالياً إضافياً، وأشار إلى أن حكومة دبي مشكورة وفرت كل الدعم المطلوب لتجهيز المبنى وعمل كل الديكورات الداخلية المطلوبة، وسيكون إضافة حضارية مهمة للمنشآت الرياضية في الدولة.

وفي تفاصيل البشرى الرياضية السارة، قال الشنقيطي إن أعمال الصيانة وتأهيل المبنى الذي طال انتظاره بدأت منذ وقت طويل، وتم بها علاج كثير من الملاحظات التي حالت دون الاستفادة منه في وقت مبكر، وأكد أن الموعد الجديد لافتتاح المقر نهائي ولا رجعة فيه، وأهم ما سيترتب على تلك النقلة الجغرافية والنوعية أنه سيتم توفير ما لا يقل عن أربعة ملايين درهم كانت تنفق سنوياً على إيجارات مقر اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، وغيرها من التكاليف التي كانت تتكبدها الرياضة الإماراتية في فواتير الماء والكهرباء وخدمات الإنترنت، وغيرها من المصروفات التي كانت تنهك اللجنة والأولمبية والاتحادات.

ومن الواضح أن المقر الجديد كان ضحية لبعض الأمور الروتينية التي حالت دون تشغيله، على الرغم من فخامته وجمال تصميمه وموقعه المميز، والسنوات الماضية التي مرت عليه منذ تشييده جعلته بحاجة إلى أعمال صيانة جديدة، ما جعله يثير علامة استفهام كبيرة للقاصي والداني بسبب عدم الاستفادة منه، وتأخر الانتقال إليه.

وتجدر الإشارة إلى أن المجمع الأولمبي الجديد، تم إنشاؤه بتوجيهات من حكومة دبي لدعم حركة النمو والتطوير والاهتمام بتوفير مقر واحد لكل الاتحادات الرياضية مع الجهة التي ترعاها، وتبلغ المساحة الإجمالية للمبنى 116 ألف قدم مربعة، وتم تشييده بتكلفة بلغت 16 مليوناً و387 ألف درهم، وتم إنجازه والانتهاء منه عام 2012 من قبل إدارة المشاريع العامة ببلدية دبي في منطقة النهدة 2، ويتكون من أربعة طوابق؛ طابق الأرضي سيتم تخصيصه للأنشطة العامة، حيث يحتوي على قاعة اجتماعات، وأخرى متعددة الأغراض، وصالة استقبال مع بقية المرافق الخدمية، فيما تم تخصيص بقية الطوابق لمقرات الاتحادات الرياضية مع المرافق والخدمات الملحقة بها، ورُوعي في التصميم سهولة الحركة والمرونة العالية في تصميم الفراغات الداخلية بحيث يستوعب المتغيرات والتطورات الحاصلة في هذا النوع من الأبنية، إضافة إلى الشكل المعماري المتميز.