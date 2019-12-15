افتتاح البطولة الرياضية العمالية لهيئة تطوير معايير العمل في الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، فعاليات الدورة الثالثة من البطولة الرياضية العمالية التي تقيمها الهيئة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وشركة ريتش تارجت للخدمات والتعهدات الرياضية.

حضر حفل الافتتاح الذي أقيم في ملاعب مجلس الشارقة الرياضي في متنزه الشارقة الوطني، طارق سالم الخنبشي، مؤسس ومدير شركة ريتش تارجت للخدمات والتعهدات الرياضية، وعمر سالم الشارجي مدير إدارة الدعم والاتصال المؤسسي في هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، ومسؤولو ومديرو الشركات المشاركة في البطولة.

وستقام جميع فعاليات البطولة التي تستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل 2020، في ملاعب مجلس الشارقة الرياضي بمتنزه الشارقة الوطني من السابعة صباحاً وحتى 5:30 مساء، من كل يوم جمعة، حيث تتنافس خلالها الفرق العمالية في خمس ألعاب رياضية، هي كرة القدم وكرة السلة والكريكيت، والهوكي وكرة الطائرة.

وقال سالم القصير: «تعكس البطولة الرياضية العمالية حرصنا في الشارقة على تحسين بيئة العمل، من خلال إقامة مثل هذه الأنشطة المهمة التي تنمي روح التنافس الشريف بين العمال والفرق المشاركة، من عدد كبير من المؤسسات الحكومية والخاصة. فالرياضة كانت ولا تزال واحدة من أهم أدوات نشر السعادة والطاقة الإيجابية في المجتمع».