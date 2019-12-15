منصور بن محمد يتوج أبوظبي 4 وصيفاً لبطل العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية زورق الأسترالي ماريتيمو 12، بطلاً لبطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» التي أسدل على فعالياتها يوم أمس مع ختام منافسات جائزة دبي 2019 والتي نظمها النادي بمشاركة 12 زورقاً في شاطئ جميرا.

وشهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم السباق الثاني لجائزة دبي 2019 والذي أقيم أمس وسط حضور جماهيري كبير تابع السباق الذي حسمه الزورق الأسترالي ماريتيمو 12 بقيادة الثنائي توم باري كوتير وروس ويلاتيون في مفاجأة من العيار الكبير ليعتلي صدارة الترتيب العام برصيد 202 نقطة.

توج سمو رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أبطال السباقات المختلفة التي شهدها الحدث على مدار ثلاثة أيام بداية بتصفيات أفضل زمن ثم السباقين الرئيسيين الأول والثاني يرافقه كل من حريز المر بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية ومحمد عبد الله حارب المدير التنفيذي للنادي وأحمد إبراهيم محمد نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وتوماس كورت سكرتير الاتحاد الدولي وهزيم القمزي مدير الحدث.

وهنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم جميع الفائزين في السباقات المختلفة التي شهدتها فعاليات جائزة دبي 2019 الفريق الأسترالي وفريقي أبوظبي وشرطة دبي مشيداً بالروح التي سادت التنافس طوال مراحل الحدث الذي استمر ثلاثة أيام متتالية وأيضاً بالحضور الإماراتي المتميز في منصات التتويج والذي يؤكد مكانة الإمارات وأنهى الزورق الأسترالي ماريتيمو 12 بانتصاره وفوزه الكبير بالبطولة العالمية احتكار أبطال الإمارات لهذه البطولة العالمية منذ بدايتها عام 2010، حيث كان اللقب من نصيب أبطالنا في ثماني نسخ لتبتسم البطولة أخيراً لفريق من غير فرق الإمارات وهو فريق ماريتيمو العريق صاحب الصولات والجولات في أعالي البحار متنقلاً من الفئة الأولى إلى إكس كات و6 ليتير.

وعاند الحظ في السباق الثاني زوارق الإمارات التي كانت في قلب المنافسة على اللقب العالمي الكبير، حيث تراجع زورق أبوظبي 4 إلى المركز الرابع بعدما كان متصدراً في اللفات الأولى، ليفقد بذلك صدارة الترتيب العام ويكتفي بالمركز الثاني خلف الزورق الأسترالي رافعاً رصيده إلى 193 نقطة بعدما أضاف 22 نقطة جديدة.

وسجل زورق أبوظبي 5 بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري حضوراً متميزاً في السباق الثاني مطارداً الزورق الأسترالي الذي انفرد بالصدارة طوال مراحل السباق ليتمكن من إنهاء السباق في المركز الثاني، بينما نجح زورق شرطة دبي 3 بقيادة الثنائي العالمي عراف الزفين ونادر بن هندي من الوصول إلى المركز الثالث والصعود إلى منصة التتويج في السباق وأيضاً الحصول على المركز الثالث في الترتيب العام خلف الزورقين الأسترالي ماريتيمو 12 (الأول) وأبوظبي 4 (الثاني) برصيد 191 نقطة.

قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وعند وصول الزورق الأسترالي ماريتيمو 12 إلى خط النهاية في اللفة الأخيرة برفع العلم الشطرنجي وإعلان نهاية السباق.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بزيارة المعرض المصاحب لفعاليات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات» مشيداً بدور المؤسسات الوطنية التي قدمت خدماتها لجمهور البطولة العالمية ومحبي الرياضات البحرية.

من جانبه قال بطل العالم المتسابق الأسترالي توم باري كوتير قائد الزورق الأسترالي ماريتيمو 12 إنه سعيد للغاية بالفوز وتحقيق حلم طال انتظاره منذ سنوات منذ التحاقه بعالم السباقات قبل 16 عاماً.