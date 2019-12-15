كرونوسلاف: النصر متحمس لمواجهة البطل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

شدد الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لفريق النصر على صعوبة لقاء الشارقة، مشيداً في الوقت نفسه بالمدرب عبدالعزيز العنبري.

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وقال كرونوسلاف إن أجواء النصر إيجابية للغاية بعد المستوى المتطور الذي يقدمه الفريق ولا يزال، بفضل الروح المعنوية المرتفعة.

وأضاف كرونوسلاف: أنا متحمس لمواجهة الشارقة، لأن مباريات الفرق الكبيرة لها طابع خاص، والجميع يترقبها بشغف، خاصة اللاعبين.وزاد مدرب النصر قائلاً: الشارقة فريق كبير ومنظم، لديه مدرب رائع ولاعبون مميزون، وفي الموسم الماضي قدم نتائج قوية واستطاع الفوز ببطولة الدوري، وهذا الموسم يظهر بنفس المستوى القوي، وهذا من الصعب حدوثه في كرة القدم.

من جانبه، قال حبيب الفردان لاعب النصر: أمامنا مواجهة صعبة مع فريق الشارقة، الذي يعد أكثر الفرق استقراراً في الدوري،ولم يخسر فيهما إلا مباريات قليلة.