الشـارقـة يواجـه النصـر في التحـدي الأصعـب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

يتوقع أن تسهم مباريات الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي التي تقام اليوم وغداً في رسم ملامح الصراع على قمة الترتيب، بعدما ازداد التنافس على القمة بعد تعثر الشارقة البطل في المرحلة السابقة أمام بني ياس.

وسيكون على «الملك» خوض مباراة مهمة وصفها مدربه عبد العزيز العنبري بالتحدي الأصعب، حين يحل ضيفاً اليوم على النصر المتألق، بينما سيتحول العين إلى عجمان ليحل ضيفاً على الفريق البرتقالي.

وسيخوض الجزيرة مباراة سهلة على الورق وهو يستقبل الفجيرة في استاد محمد بن زايد، بينما يلتقي الظفرة مع ضيفه اتحاد كلباء، على أن يواجه بني ياس ضيفه حتا.

وتقام مباراتان الاثنين، تجمع الأولى الوحدة مع خورفكان، على أن يكون الختام مع موقعة شباب الأهلي والوصل.

في اللقاء الأول، يحتضن استاد آل مكتوم في الثامنة والنصف مساء قمة مباريات المرحلة، حين يستقبل النصر الخامس (14 نقطة) ضيفه الشارقة المتصدر (20 نقطة) في موقعة مثيرة.

وستحدد مباراة اليوم، مدى قدرة البطل على التعامل مع غياب الثنائي البرازيلي إيغور كورنادو الموقوف وشاهين عبد الرحمن المصاب، إلى جانب تجاوز التعادل المر في المرحلة السابقة أمام بني ياس دون أهداف.

ويدرك حامل اللقب أنه بات تحت الضغط، بعد تقلص الفارق بينه وبين شباب الأهلي الوصيف إلى نقطة واحدة، مما سيجعل الخطأ ممنوعاً على كتيبة المدرب المواطن عبد العزيز العنبري.

من جهته، يمر النصر بحالة من النشوة، بعدما حقق 4 انتصارات وتعادلاً واحداً في الجولات الخمس الأخيرة، ليحقق قفزة كبيرة في جدول الترتيب، ويصبح قريباً من دخول المنافسة على القمة، خاصة لو قدر له الفوز اليوم.

وأسهم البرتغالي كارفالو لاعب النصر في صناعة ملحمة التعادل أمام العين في المرحلة السابقة بتسجيل هدفين، ليصل إلى الهدف الرابع وليتساوى مع العملاق الإسباني نيجريدو بنفس الرصيد من النقاط.

ويعول الفريق على قدرات نيجريدو ومعه كواس وكارفالو، بينما سيتولى محمد عايض قيادة خط الدفاع، مع التشديد على ضرورة الحد من خطورة ثنائي الرأس الأخضر ريان مينديز وجوميز.

لغة الفوز

ويتحول فريق العين ثالث الترتيب العام (15 نقطة) إلى عجمان ليحل ضيفاً على الفريق البرتقالي صاحب المركز الحادي عشر(8 نقاط) في السادسة مساء اليوم بحثاً عن استرداد لغة الانتصارات.

وتوقف عداد الفريق البنفسجي عن الفوز في الجولات الثلاث الأخيرة، التي اكتفى بالحصول على ثلاث نقاط خلالها، بعد التعادل مع الجزيرة وبني ياس والنصر، ليخسر فرصة تضييق الفارق مع الشارقة المتصدر.

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وسيكون بندر الأحبابي الغائب الأبرز عن تشكيلة الفريق البنفسجي بعد الإصابة التي تعرض لها أمام العميد والمدافع محمد فايز الموقوف بعد نيله بطاقة حمراء، ليبقى الرهان العيناوي على قدرات الهداف لابا كودجو الذي سجل 9 أهداف ومعه البرازيلي كايو من أجل استغلال ضعف دفاع المنافس الذي تلقى 6 أهداف في المرحلة السابقة أمام كلباء.

ويدرك العيناويون أن إهدار النقاط في هذه المرحلة من عمر المسابقة قد يسهم في تقلص حظوظهم في المنافسة على القمة، خاصة مع توهج شباب الأهلي وتقدم الجزيرة والنصر نحو المنافسة على اللقب.

ويحتاج المدرب الكرواتي ليكو إلى تدخل سريع، وإيجاد أفضل علاج لمشاكل الفريق الدفاعية، بعدما ارتكب لاعبوه أخطاء فادحة في مباراة النصر تسببت في اهتزاز شباك خالد عيسى مرتين.

أما عجمان الذي يعاني ضياع بوصلة الانتصارات منذ التغلب على الوصل 1-صفر في المرحلة الثالثة، واكتفى بالحصول على نقطة واحدة من تعادل مع خورفكان، مقابل الخسارة أمام الظفرة والوحدة وشباب الأهلي واتحاد كلباء.

تحسين مواقع

يلتقي الظفرة الثامن (10 نقاط) مع اتحاد كلباء التاسع (9 نقاط) في السادسة مساء اليوم على أرض ملعب حمدان بن زايد في موقعة يريد من خلالها كل فريق البحث عن النقاط الثلاث التي تساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويخوض المضيف اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه في المرحلة السابقة على خورفكان، ما ساعده على الوصول إلى النقطة العاشرة.

ويبحث الظفرة عن استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الانقضاض على نقاط اليوم، وضمان الابتعاد أكثر عن دائرة المهددين، قبل نهاية الدور الأول.وخطف اتحاد كلباء أضواء ونجومية المرحلة السابقة بفوزه الكبير على عجمان بنصف درزن من الأهداف، ليكسب جرعة كبيرة من الثقة، قبل التحول إلى الظفرة. وسيستعيد «النمور» خدمات العملاق التوغولي مالابا العائد من الإيقاف، ليعزز من خطورة الضيوف، خاصة مع الأداء اللافت الذي بدا عليه اللاعب الواعد أحمد النقبي الذي سجل ثنائية والأردني ياسين البخيت الذي وضع بصمته التهديفية الأولى بالقميص «الأصفر والأسود» إلى جانب صناعته لثلاث أهداف هذا الموسم.

ويستقبل فريق الجزيرة الرابع (14 نقطة) في السادسة مساء اليوم ضيفه الفجيرة وصيف القاع (6 نقاط)، في مباراة تبدو سهلة على الورق بالنسبة إلى «فخر العاصمة».

ويحتاج الجزيرة إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وتعويض ما أضاع من نقاط في الأسابيع الأولى حين خسر 10 نقاط في أول 7 مراحل.

أما فريق الفجيرة الذي يواصل مرحلة الانحدار، فيدرك أنه دخل دائرة الخطر، وأن الفوز من الملعب الصعب وحده سيساعده على الخروج من الدوامة، رغم المشاكل الفنية التي تعانيها تشكيلة مديره الفني الجزائري مجيد بوقرة الذي لم يجد حتى الآن التوليفة الأنسب دفاعياً للفريق، ليمنى الذئاب بخمس هزائم متتالية، وليتوقف عداد انتصارات الفريق منذ فوزه على خورفكان 2-1 في الجولة الثالثة.

دفعة معنوية

ويأمل بني ياس العاشر (8 نقاط) أن يستفيد من الدفعة المعنوية التي حصل عليها في المرحلة السابقة حين تعادل مع الشارقة المتصدر، وهو يستضيف اليوم ضيفه حتا صاحب المركز الثاني عشر في جدول الترتيب (8 نقاط).ويريد بني ياس البحث عن الانتصار الأول منذ فوزه على الوحدة في الشامخة في الرابع من أكتوبر/‏ تشرين الأول الماضي ضمن المرحلة الثالثة، ليكتفي بعدها في آخر 5 مباريات بالحصول على 3 نقاط من 3 تعادلات وهزيمتين.

أما حتا الذي بدا يقترب من دائرة الخطر، فسيحاول جاهداً العودة إلى سكة الانتصارات، وترجمة التفوق الميداني وأسلوب السيطرة والاستحواذ إلى نتائج إيجابية، وإن كان يترتب على الرباعي الأجنبي الظهور بمستوى أكثر تميزاً.