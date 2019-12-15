ختام ناجح لبرنامج الرماية السنوي في شرطة رأس الخيمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة برنامج الرماية السنوي 2019، بحضور اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، والمديرين العامين ونوابهم، ومديري الإدارات ونوابهم، ورؤساء مراكز الشرطة الشاملة، وعدد من ضباط الشرطة، وذلك بميدان الرماية بمنطقة السوان.

وأوضح اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي أن تأهيل وتدريب رجل الشرطة تأهيلاً جيداً ومواكباً ومتخصصاً أصبح من أهم محصنات الأمن الوطني والاجتماعي في المجتمعات، لاستدامة الأمن والاستقرار، مشيداً بالنتائج وما توصل إليه منتسبو شرطة رأس الخيمة من قدرات وكفاءة عالية تؤهلهم للمشاركة في مختلف المحافل العالمية والدولية، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الساعية نحو التطوير وتطبيق أحدث الاستراتيجيات الحديثة التي من شأنها تحقيق الإنتاجية ودعم الكفاءات.

وأجري التقييم لاختيار أفضل رامٍ من كل مجموعة من أصل أربعة مجموعات، وأسفرت النتائج عن فوز أول رامٍ من كبار الضباط وهو الرائد أحمد جابر العوضي، وأول رامٍ من فئة الضباط النقيب سيف سالم الخاطري، وأول رامٍ من فئة الأفراد مساعد أول ظاهر حمد العرياني، وأول رامٍ من فئة السيدات مساعد أول خديجة عباس، وتم تكريم الجميع إضافة إلى تكريم الجهات الخارجية المشاركة في إنجاح البطولة.