جائزة الشيخ زايد لسباقات الهجن تنطلق في موريتانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت مدينة كامور في موريتانيا سباقات للهجن العربية الأصيلة، حملت اسم جائزة الشيخ زايد لسباقات الهجن، وتأتي هذه الجائزة التي بادر إليها المواطن الإماراتي حمد محمد بن معنس العامري، لتأكيد روابط الصداقة والإخاء بين شعبي الإمارات وموريتانيا.

وأجمع المشاركون في المهرجان على أهمية هذه السباقات في تنمية وتوطيد الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وإبراز الموروث المشترك بينهما، وخاصة سباقات الهجن التي أولتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات عناية خاصة، وشجعت على ممارستها داخل البلاد وخارجها، وتم تخصيص جوائز قيّمة لجميع المشاركين في السباق، كما كرّم القائمون على المهرجان حمد محمد بن معنس العامري.