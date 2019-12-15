سالم الرميثي: مخالفة بحرية حرمتنا من صدارة الموسم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية زورق مارتيمو الأسترالي بتحقيق لقب بطولة العالم لزوارق الإكس كات في ختام جولات البطولة،وبارك لزورق أبوظبي حلوله في المركز الثاني ووصيفاً للعالم، وأكد الرميثي أن المخالفة الفنية التي تعرض لها الزورق خلال السباق كانت عاملاً أساسياً في حرمان الزورق من اللقب والوصول إلى المركز الأول وتكرار إنجاز الموسم الماضي.

وقال: تعرض زورق أبوظبي لمخالفة بسبب خطأ في مسار السباق، ونحن نتقبل ذلك ولولا هذا الخطأ لكنا الآن في المركز الأول من خلال البطولة.

وشدد الرميثي على أن المركز الثاني والوصافة هي إنجاز بالنسبة لفريق أبوظبي، خاصة في ظل المنافسة القوية على اللقب بين كافة المشاركين.

وأكد الرميثي أن البطولة وصلت إلى مستوى فني عال، وقال: سعداء أن يكون مستوى الفرق جميعها في تطور للأفضل، البطولات القادمة ستكون أكثر قوة وإثارة بين المشاركين.